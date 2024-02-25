В Ростове на улице Ларина 52-летняя женщина попала под колеса легковушки

Фото: Ростов.Ру

В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП. Происшествие случилось вечером 24 февраля.Около 22:30 водитель «Ниссана Тианы» ехал по улице Ларина в сторону проспекта Михаила Нагибина. На пересечении с улицей Погодина японское авто столкнулось со «Шкодой Рапид». Удар оказался настолько сильным, что чешскую легковушку отбросило в сторону. В этот момент дорогу по «зебре» пыталась перейти 52-летняя женщина. Она не успела отбежать и оказалась под колесами автомобиля.Как сообщили сотрудники регионального УГИБДД, пострадавшую горожанку доставили в медицинское учреждение.