Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове на улице Ларина 52-летняя женщина попала под колеса легковушки

В Ростове на улице Ларина 52-летняя женщина попала под колеса легковушки
В Ростове-на-Дону женщина пострадала в ДТП. Происшествие случилось вечером 24 февраля.

Около 22:30 водитель «Ниссана Тианы» ехал по улице Ларина в сторону проспекта Михаила Нагибина. На пересечении с улицей Погодина японское авто столкнулось со «Шкодой Рапид». Удар оказался настолько сильным, что чешскую легковушку отбросило в сторону. В этот момент дорогу по «зебре» пыталась перейти 52-летняя женщина. Она не успела отбежать и оказалась под колесами автомобиля.

Как сообщили сотрудники регионального УГИБДД, пострадавшую горожанку доставили в медицинское учреждение.
Фото: Ростов.Ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.