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В Ростове на Таганрогской дерево упало на легковушку

В Ростове на Таганрогской дерево упало на легковушку
В Ростове на улице Таганрогской дерево упало на легковушку. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в социальных сетях.

Дерево упало на автомобиль утром 16 марта. Сухое растение сломалось у корня и приземлилось прямо на легковушку. На фотографии видно, что сильных повреждений у машины нет. У авто повреждено боковое зеркало. Возможно, на кузове автомобиля царапины от дерева.

Вероятно, теперь владельцу автомобиля придется потратиться на то, чтобы устранить последствия падения дерева.
Фото: Соцсети.
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