В Ростове на Таганрогской дерево упало на легковушку

Фото: Соцсети.

В Ростове на улице Таганрогской дерево упало на легковушку. Кадры с места происшествия горожане опубликовали в социальных сетях.Дерево упало на автомобиль утром 16 марта. Сухое растение сломалось у корня и приземлилось прямо на легковушку. На фотографии видно, что сильных повреждений у машины нет. У авто повреждено боковое зеркало. Возможно, на кузове автомобиля царапины от дерева.Вероятно, теперь владельцу автомобиля придется потратиться на то, чтобы устранить последствия падения дерева.