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В Ростове на Нагибина из-за сильного ветра сухое дерево упало на фуру

В Ростове на Нагибина из-за сильного ветра сухое дерево упало на фуру
В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил сухое дерево на фуру. Кадры с места ЧП опубликовали горожане в социальных сетях 4 марта.

Происшествие случилось утром на улице Нагибина, 43/1. Сухое дерево сломалось прямо у корня и рухнуло на грузовик. На кадрах сильных повреждений у машины не видно. Вероятно, растение поцарапало кабину грузовика.

- Хорошо, что фура подперла дерево, а то бы оно людям на балкон упало дома, что напротив, - пишут в ростовчане комментариях.

Вероятно, в ЧП никто не пострадал. Как убрали рухнувшее дерево с фуры, неизвестно.
Фото: соцсети
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