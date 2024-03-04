В Ростове на Нагибина из-за сильного ветра сухое дерево упало на фуру

Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону сильный ветер повалил сухое дерево на фуру. Кадры с места ЧП опубликовали горожане в социальных сетях 4 марта.Происшествие случилось утром на улице Нагибина, 43/1. Сухое дерево сломалось прямо у корня и рухнуло на грузовик. На кадрах сильных повреждений у машины не видно. Вероятно, растение поцарапало кабину грузовика.- Хорошо, что фура подперла дерево, а то бы оно людям на балкон упало дома, что напротив, - пишут в ростовчане комментариях.Вероятно, в ЧП никто не пострадал. Как убрали рухнувшее дерево с фуры, неизвестно.