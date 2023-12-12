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В Ростове на Варфоломеева дерево упало на легковушку

В Ростове на Варфоломеева дерево упало на легковушку
В Ростове-на-Дону огромное дерево упало на легковушку. Снимки с места очевидцы опубликовали 12 декабря в соцсетях.

Как сообщают местные жители, дерево упало на парковке неподалеку от дома № 264. На кадрах видно, что огромный ствол лежит на багажнике легковушки. Когда хозяин авто спустится вниз, его ожидает неприятный сюрприз.

- Раньше машины резали, чтобы на парковки ставили, а теперь деревья на них роняют, - добавил ростовчанин.

Вероятно, транспорт получил механические повреждения, и водителю придется крупно потратиться, чтобы починить машину.

Не исключено, что растение рухнуло из-за неблагоприятной погоды. Однако в момент падения поблизости никого не было.
Фото: СоцСети
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