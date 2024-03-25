В Ростове на Стачки сгорела стоматология
В Ростове-на-Дону произошел пожар в стоматологии. Происшествие случилось на проспекте Стачки, 55.
Огонь вспыхнул около 4:00. На опубликованных в сети кадрах видно бушующее пламя и густой черный дым. Очевидцы вызвали спасателей. Пожар тушили 34 человека на девяти автоцистернах. Пламя успело охватить 150 квадратных метров. Огонь удалось полностью ликвидировать примерно через полтора часа.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в пожаре никто не пострадал.