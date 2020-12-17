В Азове три часа тушили пожар в частном доме

Пожар случился в ДНТ «Искра» в городе Азове. Возгорание случилось утром 19 декабря в здании, расположенном в 1-м переулке.Увидев густой черный дым, очевидцы вызвали пожарных. Однако до приезда спасателей огонь распространился на сотню квадратных метров.- На вызов приехали шесть пожарных. Для борьбы с огнем задействовали две спецмашины, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Полностью ликвидировать пламя удалось лишь через несколько часов. Причина возгорания станет известна позже.