В Ростове на правом берегу Дона бушевал крупный пожар

В Ростове на правом берегу Дона произошел крупный пожар. Происшествие случилось 17 октября около 19:00.Жители Железнодорожного района города стали ощущать сильный запах дыма. Горел мусор в районе станции Гниловской. Пламя стремительно распространялось, и, помимо мусора, начала загораться сухая растительность. На помощь вызвали пожарных. Огонь бушевал на 30 квадратных метрах. К счастью, никто не пострадал.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения огня привлекали две автоцистерны и третью пожарно-спасательную часть.