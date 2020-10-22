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Крупный ландшафтный пожар на левом берегу Дона полностью потушили

Крупный ландшафтный пожар на левом берегу Дона полностью потушили
На левом берегу Дона ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Сухая трава и камыш загорелись примерно в семь часов вечера на улице Чемордачка, 4а.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, тушили пожар 27 спасателей и семь единиц техники. Больше часа потребовалось, чтобы остановить распространение огня. Полностью ликвидировали пожар спустя три часа. За это время пламя охватило 600 квадратных метров.

Причину возгорания устанавливают.

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