Крупный ландшафтный пожар на левом берегу Дона полностью потушили

На левом берегу Дона ликвидировали крупный ландшафтный пожар. Сухая трава и камыш загорелись примерно в семь часов вечера на улице Чемордачка, 4а.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, тушили пожар 27 спасателей и семь единиц техники. Больше часа потребовалось, чтобы остановить распространение огня. Полностью ликвидировали пожар спустя три часа. За это время пламя охватило 600 квадратных метров.Причину возгорания устанавливают.