В Ростове на площади 1 000 квадратных метров горит недостроенная многоэтажка: видео
В Ростове на огромной площади горит недостроенная многоэтажка. Здание загорелось около 10 часов 7 августа на проспекте Нагибина, 38.
По предварительной информации, загорелся утеплитель на втором этаже. Огонь быстро распространился. Вскоре пламя охватило порядка 1 000 квадратных метров. Черный едкий дым больше часа разносится по близлежащим улицам.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, с пожаром борются 24 спасателя на девяти спецмашинах.