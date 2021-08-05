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В Ростове на площади 1 000 квадратных метров горит недостроенная многоэтажка: видео

В Ростове на площади 1 000 квадратных метров горит недостроенная многоэтажка: видео
В Ростове на огромной площади горит недостроенная многоэтажка. Здание загорелось около 10 часов 7 августа на проспекте Нагибина, 38.

По предварительной информации, загорелся утеплитель на втором этаже. Огонь быстро распространился. Вскоре пламя охватило порядка 1 000 квадратных метров. Черный едкий дым больше часа разносится по близлежащим улицам.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, с пожаром борются 24 спасателя на девяти спецмашинах.

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