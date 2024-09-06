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В Ростове на Петрашевского легковушка сбила 53-летнего мужчину

В Ростове на Петрашевского легковушка сбила 53-летнего мужчину
В Ростове на Петрашевского легковушка сбила 53-летнего мужчину. Происшествие случилось 5 сентября.

По предварительным данным, около 21:00 автомобиль марки «Хенде Авант» двигался по проезжей части. За рулем которого был 38-летний водитель. В какой-то момент на дорогу выбежал пешеход в неустановленном месте для перехода. Автомобилист не успел затормозить и сбил горожанина.

Как сообщает УГИБДД по Ростовской области, в столкновении пострадал 53-летний пешеход. Его доставили с травмами в больницу.
Фото: дондей
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