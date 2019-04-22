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В Ростове мужчина за рулем «Тойоты» сбил 61-летнего мужчину

В Ростове мужчина за рулем «Тойоты» сбил 61-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону мужчина за рулем «Тойоты» сбил 61-летнего мужчину. Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Варфоломеева 23 апреля около 18 часов.

По предварительный данным, мужчина переходил дорогу в районе дома № 105. Он шел по регулируемому пешеходному переходу на разрешительный сигнал светофора. В сторону перехода направлялся автомобиль «Тойота». 34=-летний водитель не справился с управлением, и в результате иномарка наехала на мужчину.

– В аварии пострадал 61-летний пешеход. С травмами его доставили в больницу, – рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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