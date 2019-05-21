В Батайске легковушка сбила 55-летнего мужчину
Фото: Pg21.ru
Житель Батайска попал под колёса легковушки. ДТП произошло вечером 22 мая на улице Энгельса.
По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ-21053» сбил перебегавшего проезжую часть 55-летнего мужчину. Пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте.
- Мужчина получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Батайчанина доставили в больницу.
Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются. По факту ДТП назначена проверка.