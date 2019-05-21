Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Батайске легковушка сбила 55-летнего мужчину

В Батайске легковушка сбила 55-летнего мужчину
Фото: Pg21.ru
Житель Батайска попал под колёса легковушки. ДТП произошло вечером 22 мая на улице Энгельса.

По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ-21053» сбил перебегавшего проезжую часть 55-летнего мужчину. Пешеход выбежал на дорогу в неположенном месте.
- Мужчина получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Батайчанина доставили в больницу.

Все обстоятельства происшествия сейчас уточняются. По факту ДТП назначена проверка.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.