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На Западном в Ростове легковушка сбила 55-летнего мужчину

На Западном в Ростове легковушка сбила 55-летнего мужчину
В Ростове пешеход попал под колеса автомобиля. Авария произошла 23 ноября на Западном.

Около 17:00 пенсионер за рулем «Тойоты Камри» двигался по улице Профсоюзной. На перекрестке с переулком Солдатским на проезжей части появился мужчина. Он перебегал дорогу, выскочив из-за движущейся во встречном направлении машины.

Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Легковушка сбила 55-летнего пешехода. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, его с травмами доставили в больницу.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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