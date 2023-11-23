На Западном в Ростове легковушка сбила 55-летнего мужчину

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове пешеход попал под колеса автомобиля. Авария произошла 23 ноября на Западном.Около 17:00 пенсионер за рулем «Тойоты Камри» двигался по улице Профсоюзной. На перекрестке с переулком Солдатским на проезжей части появился мужчина. Он перебегал дорогу, выскочив из-за движущейся во встречном направлении машины.Водитель ударил по тормозам, но было уже поздно. Легковушка сбила 55-летнего пешехода. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, его с травмами доставили в больницу.