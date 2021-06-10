В Ростове на Пацаева мужчина погиб после падения с девятого этажа. Происшествие случилось 12 июня около 13:00.Фотографии с места случившегося опубликовали местные жители в социальных сетях. На кадрах видно, что тело мужчины накрыто темным пакетом.- Накрыли и уехали. Лежит уже два часа недалеко от детской площадки. Даже ничем не огородили,- написала ростовчанка в соцсети.При каких обстоятельствах мужчина выпал из окна пока остается неизвестным. Но спустя несколько часов, очевидцы сообщили, что тело погибшего с места убрали.