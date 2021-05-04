В Ростове на Западном мужчина погиб, упав с 9-го этажа
В Ростове мужчина насмерть разбился, выпав из окна 17-этажки. Происшествие случилось вечером 7 мая на улице Жданова, 4/2.
По словам местных жителей, он жил с родителями. Мужчина выпал из окна 9-го этажа около 19 часов. Через полчаса на место трагедии прибыли медики, которые констатировали его смерть. Также прибыли полиция и родители погибшего. Тело накрыли черным мешком. В обстоятельствах смерти предстоит разобраться правоохранителям и Следственному комитету. В настоящее время квартиру погибшего осматривает эксперт-криминалист.
Месяц назад, 9 марта, в донской столице произошла подобная трагедия. Тогда 23-летний парень погиб, упав с 17-го этажа одного из домов в переулке Гвардейском.