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Под Ростовом столкнулись две иномарки

Под Ростовом столкнулись две иномарки

В хуторе Красный Крым неподалеку от Ростова-на-Дону произошла авария с двумя легковушками. Кадрами ДТП поделились очевидцы в социальных сетях.

Авария случилась вечером 18 ноября рядом с хутором Красный Крым. Свидетели происшествия сообщают, что женщина за рулем «Хонды» не убидилась в безопасности на дороге и не уступила машине «Рено Логан». В результате чего легковушки столкнулись. Оба автомобиля получили механические повреждения.


- В результате транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: соцесети
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