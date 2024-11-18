Под Ростовом столкнулись две иномарки

Фото: соцесети

В хуторе Красный Крым неподалеку от Ростова-на-Дону произошла авария с двумя легковушками. Кадрами ДТП поделились очевидцы в социальных сетях.Авария случилась вечером 18 ноября рядом с хутором Красный Крым. Свидетели происшествия сообщают, что женщина за рулем «Хонды» не убидилась в безопасности на дороге и не уступила машине «Рено Логан». В результате чего легковушки столкнулись. Оба автомобиля получили механические повреждения.- В результате транспортного происшествия никто не пострадал, - сообщили в Госавтоинспекции.