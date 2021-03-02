В Ростове на Нагибина образовалась огромная пробка из-за двойного ДТП

В Ростове-на-Дону на улице Нагибина образовалась огромная пробка из-за двойного ДТП. Происшествие случилось в полдень 4 марта.Первые сообщения о происшествии автомобилей появились в социальных сетях. Буквально в одном и том же месте на полосах попутного и встречного движения столкнулись водители иномарок.Несмотря на то, что движение на Нагибина четырёхполосное, авто двигаются со скоростью три-пять километров в час, объезжая место аварии. Одна из главных улиц Ростова буквально парализована.Как показывает практика, повреждённые машины будут стоять ещё несколько часов на дороге. Людям, выехавшим в обеденный перерыв в центр города, лучше найти другие пути объезда, чтобы не попасть в затор.