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В Ростове из-за опрокинутого прицепа на Нагибина образовалась огромная пробка

В Ростове из-за опрокинутого прицепа на Нагибина образовалась огромная пробка
В Ростове на проспекте Михаила Нагибина опрокинутый прицеп стал причиной огромной пробки. Происшествие случилось днем 13 октября.

Как сообщили очевидцы, прицеп грузовика опрокинулся под мостом на улице Нансена. Из-за аварии движение замедлилось на протяжении нескольких километров. Пробка начинается в районе ТЦ «Горизонт» и тянется до Братского кладбища.

Скорость машин не превышает 3-5 километров в час. ДТП случилось в час пик, когда горожане разъехались на обед с работы. Водителям лучше выбрать места объезда - как показывает практика, устранение последствий займет не один час.

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