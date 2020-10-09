В Ростове из-за опрокинутого прицепа на Нагибина образовалась огромная пробка

В Ростове на проспекте Михаила Нагибина опрокинутый прицеп стал причиной огромной пробки. Происшествие случилось днем 13 октября.Как сообщили очевидцы, прицеп грузовика опрокинулся под мостом на улице Нансена. Из-за аварии движение замедлилось на протяжении нескольких километров. Пробка начинается в районе ТЦ «Горизонт» и тянется до Братского кладбища.Скорость машин не превышает 3-5 километров в час. ДТП случилось в час пик, когда горожане разъехались на обед с работы. Водителям лучше выбрать места объезда - как показывает практика, устранение последствий займет не один час.