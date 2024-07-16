В Ростове на Локомотивной на большой площади горит трава

Фото: Соцсети

В городе Ростове на улице Локомотивной горит сухая трава на большой территории. Инцидент произошел 15 июля.Около 22:00 началось возгорание растительности. Огонь быстро распространялся. Менее чем за несколько минут пламя охватило площадь 100 квадратных метров. Местные жители увидели столбы дыма и сообщили в соответствующие службы.- Возгорание ликвидируют 11 человек на двух пожарных машинах, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.Информации о пострадавших нет.Однако ростовчане делятся фотографиями в социальных сетях, на которых видно, как огонь продолжает распространяться по территории.