В Батайске на большой площади горит сухая трава

В Батайске произошел крупный пожар. Возгорание случилось около 14 часов 5 мая на северной окраине города.Сухая растительность загорелась рядом с проезжей частью. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться на большую площадь. В настоящее время черный дым навис над всем Батайском. Крупный ландшафтный пожар видно даже в Ростове-на-Дону. Очевидцы уже вызвали на место пожарных.- Направлены 17 человек и пять спецмашин, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.К счастью, поблизости нет жилых домов. Скорее всего, ЧП обойдется без пострадавших.