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В Батайске на большой площади горит сухая трава

В Батайске на большой площади горит сухая трава
В Батайске произошел крупный пожар. Возгорание случилось около 14 часов 5 мая на северной окраине города.

Сухая растительность загорелась рядом с проезжей частью. Из-за сильного ветра огонь стал быстро распространяться на большую площадь. В настоящее время черный дым навис над всем Батайском. Крупный ландшафтный пожар видно даже в Ростове-на-Дону. Очевидцы уже вызвали на место пожарных.

- Направлены 17 человек и пять спецмашин, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

К счастью, поблизости нет жилых домов. Скорее всего, ЧП обойдется без пострадавших.

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