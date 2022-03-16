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В Ростове на Космонавтов таксист устроил массове ДТП: видео

В Ростове на Космонавтов таксист устроил массове ДТП: видео
В Ростове на Северном таксист устроил массовую аварию. ДТП случилось днем 18 марта в районе ТРЦ «Парк».

Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях кадры с видеорегистратора. На них видно, что машины остановились перед светофором на проспекте Космонавтов. Когда загорелся зеленый сигнал, автомобилисты начали движение. В этот момент проезжую часть пересек таксист, мчавшийся на красный по улице Комарова.

Водитель иномарки на скорости врезался в две машины и по инерции отлетел на тротуар. По словам очевидцев, легковушка чудом не задела пешеходов.

В результате ДТП никто не пострадал. Очевидно, что все три автомобиля получили механические повреждения. Их владельцам придется потратить немало денег на ремонт.
Фото/видео: rostov_roads.
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