В Ростове на Космонавтов таксист устроил массове ДТП: видео

Фото/видео: rostov_roads.

В Ростове на Северном таксист устроил массовую аварию. ДТП случилось днем 18 марта в районе ТРЦ «Парк».Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях кадры с видеорегистратора. На них видно, что машины остановились перед светофором на проспекте Космонавтов. Когда загорелся зеленый сигнал, автомобилисты начали движение. В этот момент проезжую часть пересек таксист, мчавшийся на красный по улице Комарова.Водитель иномарки на скорости врезался в две машины и по инерции отлетел на тротуар. По словам очевидцев, легковушка чудом не задела пешеходов.В результате ДТП никто не пострадал. Очевидно, что все три автомобиля получили механические повреждения. Их владельцам придется потратить немало денег на ремонт.