В Ростове на Космонавтов таксист устроил массове ДТП: видео
В Ростове на Северном таксист устроил массовую аварию. ДТП случилось днем 18 марта в районе ТРЦ «Парк».
Свидетели происшествия опубликовали в социальных сетях кадры с видеорегистратора. На них видно, что машины остановились перед светофором на проспекте Космонавтов. Когда загорелся зеленый сигнал, автомобилисты начали движение. В этот момент проезжую часть пересек таксист, мчавшийся на красный по улице Комарова.
Водитель иномарки на скорости врезался в две машины и по инерции отлетел на тротуар. По словам очевидцев, легковушка чудом не задела пешеходов.
В результате ДТП никто не пострадал. Очевидно, что все три автомобиля получили механические повреждения. Их владельцам придется потратить немало денег на ремонт.