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В центре Ростова таксист сбил женщину и врезался в магазин

В центре Ростова таксист сбил женщину и врезался в магазин
В центре Ростова-на-Дону водитель «Яндекс Такси» устроил ДТП. Происшествие случилось на улице Большой Садовой около 11 часов 10 апреля.

Таксист ехал в сторону проспекта Чехова. В районе дома № 120 он потерял управление и вылетел на «встречку». В попытке уйти от столкновения с другими авто он свернул на тротуар, по которому в этот момент шла женщина.

Водитель сбил ее, снес дерево и врезался в магазин. Пешехода госпитализировали, таксист не пострадал благодаря сработавшей подушке безопасности. Пассажиров в момент ДТП в машине не было, прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

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