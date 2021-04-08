В центре Ростова таксист сбил женщину и врезался в магазин

В центре Ростова-на-Дону водитель «Яндекс Такси» устроил ДТП. Происшествие случилось на улице Большой Садовой около 11 часов 10 апреля.Таксист ехал в сторону проспекта Чехова. В районе дома № 120 он потерял управление и вылетел на «встречку». В попытке уйти от столкновения с другими авто он свернул на тротуар, по которому в этот момент шла женщина.Водитель сбил ее, снес дерево и врезался в магазин. Пешехода госпитализировали, таксист не пострадал благодаря сработавшей подушке безопасности. Пассажиров в момент ДТП в машине не было, прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.