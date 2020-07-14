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В Ростове-на-Дону таксист врезался в автобус

В Ростове-на-Дону таксист врезался в автобус
Двигающиеся в попутном направлении автобус и такси столкнулись в донской столице. Дорожно-транспортное происшествие случилось 15 июля около 16:30.

По информации очевидцев, автобус № 22 двигался по главной дороге на проспекте Ворошиловский. В таком же направление ехала машина такси. Когда водитель общественного транспорта стал поворачивать на улицу Московскую, легковушка на скорости впечаталась в него.

Вероятней всего, таксист просто не рассчитал скорость и не успел затормозить. Его автомобиль получил металлические повреждения. О пострадавших пока информации нет. Неизвестно также сколько пассажиров находилось в легковушке и в автобусе.

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