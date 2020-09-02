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На трассе под Ростовом водитель «БМВ» устроил массовую аварию с большегрузом

На трассе под Ростовом водитель «БМВ» устроил массовую аварию с большегрузом
В Ростовской области на трассе водитель иномарки устроил массовое ДТП с участием грузовика. Авария случилась утром 4 сентября.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области, водитель автомобиля «БМВ Х6» не выдержал допустимую дистанцию и врезался в «Мерседес», который ехал впереди. От силы удара «Мерседес» отбросило на другую сторону проезжей части, где она врезалась в фуру.

- К счастью, в результата аварии обошлось без жертв, - сообщили в ведомстве. - Авто получили механические повреждения.

Примечательно, что после аварии большегруз скрылся с места происшествия.

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