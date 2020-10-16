В Ростове на Коммунистическом горела «ГАЗель»

В донской столице на Западном загорелась «ГАЗель». Пожар произошел утром 18 октября.Грузовой автомобиль вспыхнул посреди дороги на проспекте Коммунистическом. Очевидцы выложили в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно, как несколько человек пытаются при помощи огнетушителя потушить пламя. Вероятно, сначала загорелся моторный отсек. Пламя вспыхнуло с такой силой, что выбило лобовое стекло и перекинулось внутрь машины.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в тушении принимали участие восемь пожарных и две единицы техники. Ликвидировали огонь в течение десяти минут.