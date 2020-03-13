В Ростове на ходу загорелось такси



Автомобиль сгорел в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось 16 марта в переулке Гвардейском. Около 15:30 в районе дома № 55 на ходу загорелось такси «Рено Логан».



Хоть пожарные и быстро приехали, спасти машину не удалось. Как рассказали очевидцы, иномарка работала на метане. Потушить такси удалось примерно за десять минут.



- На месте работали четыре человека личного состава и одна единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате ЧП никто не пострадал.



Площадь пожара, как и его причину, устанавливают.