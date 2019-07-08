В Первомайском районе Ростова сгорел автомобиль: видео



В Ростове сгорел легковой автомобиль. «ВАЗ-2115» вспыхнул около 7 часов 10 июля. Происшествие случилось в районе дома № 122 на улице Вятской.



Машину полностью объяло пламенем, площадь пожара составила шесть квадратных метров.



- Для тушения привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Судя по кадрам, ВАЗ сгорел дотла. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты.