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В Первомайском районе Ростова сгорел автомобиль: видео

В Первомайском районе Ростова сгорел автомобиль: видео
В Ростове сгорел легковой автомобиль. «ВАЗ-2115» вспыхнул около 7 часов 10 июля. Происшествие случилось в районе дома № 122 на улице Вятской.

Машину полностью объяло пламенем, площадь пожара составила шесть квадратных метров.

- Для тушения привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Судя по кадрам, ВАЗ сгорел дотла. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Причину пожара устанавливают эксперты.

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