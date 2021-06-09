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В Ростове на Еременко водитель «ГАЗели» устроил массовое ДТП и скрылся

В Ростове на Еременко водитель «ГАЗели» устроил массовое ДТП и скрылся

В Ростове водитель «ГАЗели» протаранил семь автомобилей и скрылся с места ЧП. Происшествие произошло 10 июня примерно в 2:00 на улице Ерёменко.

В районе дома № 101 неизвестный на грузовике протаранил «Форд», «Хендай», «Киа», «Опель» и «Лексус», а также еще две машины. В результате ДТП припаркованные иномарки получили различные повреждения.



У «Форда» был разбит бампер. Правая передняя часть автомобиля счёсана и подлежит ремонту. «Хендай» сильнее задет сзади. У него повреждены левая задняя фара и пространство под ней. Ещё одна машина сильно поцарапана сбоку. Правое крыло и две пассажирские двери, скорее всего, придётся заменить.

В ГУ МВД по Ростовской области получить оперативный комментарий о ночном происшествии не удалось.

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