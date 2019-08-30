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Водитель автобуса № 83 спровоцировал массовое ДТП в Ростове

Водитель автобуса № 83 спровоцировал массовое ДТП в Ростове
Массовое ДТП с участием автобуса и грузовика произошло в Ростове-на-Дону. Авария произошла на улице Таганрогской около 22 часов 2 сентября.

53-летний водитель автобуса № 83 двигался по маршруту без пассажиров. По предварительным данным, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Киа Сид» под управлением 29-летнего парня. От удара иномарку отбросило на «Митсубиси Лансер», за рулём которой был 45-летний мужчина. Автобус же отлетел в сторону и врезался в КамАЗ под управлением 41-летнего водителя.

- В результате ДТП ни один человек не пострадал, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту происшествия проводится проверка.

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