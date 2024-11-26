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Следователи организовали проверку после падения пенсионерки из движущегося автобуса в Ростове

Следователи организовали проверку после падения пенсионерки из движущегося автобуса в Ростове
В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту получения травм 85-летней женщиной в общественном транспорте.

Инцидент произошел 26 ноября около 11:30 на улице Михаила Нагибина. Водитель автобуса остановился возле дома № 49. В это время в салоне находились примерно десять человек.

По предварительной информации, пожилая женщина стояла у двери. Когда автобус тронулся, она выпала из него. Пострадавшую доставили в больницу. 

- По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СК по региону. 
фото: УГИБДД по Ростовской области
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