Следователи организовали проверку после падения пенсионерки из движущегося автобуса в Ростове

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту получения травм 85-летней женщиной в общественном транспорте.Инцидент произошел 26 ноября около 11:30 на улице Михаила Нагибина. Водитель автобуса остановился возле дома № 49. В это время в салоне находились примерно десять человек.По предварительной информации, пожилая женщина стояла у двери. Когда автобус тронулся, она выпала из него. Пострадавшую доставили в больницу.- По данному факту следственным отделом по Ворошиловскому району организована доследственная проверка, - сообщили в СУ СК по региону.