В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в УТ МВД России по СКФО.

Трагический инцидент произошел 17 марта на железнодорожном перегоне «Кизитеринка — Развилка» в Ростовской области. Под колесами пассажирского поезда погиб 37-летний местный житель. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Предварительная версия произошедшего указывает на нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта как вероятную причину трагедии.
Фото: Donday
