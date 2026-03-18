В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину
В Ростове-на-Дону пассажирский поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в УТ МВД России по СКФО.
Трагический инцидент произошел 17 марта на железнодорожном перегоне «Кизитеринка — Развилка» в Ростовской области. Под колесами пассажирского поезда погиб 37-летний местный житель. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
Предварительная версия произошедшего указывает на нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта как вероятную причину трагедии.