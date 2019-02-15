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В Ростове-на-Дону осудили пару за разбойное нападение на хостел

В Ростове-на-Дону осудили пару за разбойное нападение на хостел
Мужчину и женщину осудили в Ростове за вооруженное нападение на хостел. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда Ростова.

По версии суда, летом 2018 года пара ворвалась в здание одной из гостевых домов. Угрожая предметами, похожими на оружие, они потребовали у постояльцев деньги. Сумма ущерба составила примерно 35 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых было заведено дело по статье "Разбой",

- Кировским районным судом они признаны виновными, - сообщили в суде. - Мужчину приговорили к 4,5 годам строгого режима, а его подельница проведет в колонии общего режима 2,5 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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