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За содействие незаконным вооруженным формированиям осудили мужчину в Ростове

За содействие незаконным вооруженным формированиям осудили мужчину в Ростове
За содействие деятельности вооруженного формирования в Ростове осудили мужчину. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 19 июня.

По данным суда, мужчина перечислил на счет организатора незаконного вооруженного формирования более 60 тысяч рублей. Позже этого организатора задержали и осудили, а его помощника арестовали как содействующего в организации незаконного вооруженного формирования.

- Он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе суда. - Приговор в законную силу не вступил.

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