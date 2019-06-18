За содействие незаконным вооруженным формированиям осудили мужчину в Ростове



За содействие деятельности вооруженного формирования в Ростове осудили мужчину. Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор 19 июня.



По данным суда, мужчина перечислил на счет организатора незаконного вооруженного формирования более 60 тысяч рублей. Позже этого организатора задержали и осудили, а его помощника арестовали как содействующего в организации незаконного вооруженного формирования.



- Он признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе суда. - Приговор в законную силу не вступил.