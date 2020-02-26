Нуждающегося в медпомощи мужчину разыскивают в Ростовской области



В Ростовской области пропал без вести 48-летний мужчина. Андрей Ромаш 27 февраля ушёл из дома в посёлке Виноградном Волгодонского района. С тех пор он не выходит на связь с родными. Когда члены семьи не смогли самостоятельно его разыскать, они обратились за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщается, что Андрей нуждается в медицинской помощи.



В ориентировке указано, что рост пропавшего — 170 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза и чёрные короткие волосы.

Мужчина был одет в чёрное трико, чёрную куртку и шапку болотного цвета с чёрной полосой, на ногах — чёрные сапоги.



Если вы встречали Андрея Ромаша, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112