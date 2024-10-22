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В Ростове на Плиева сгорел частный дом

В Ростове на Плиева сгорел частный дом
В Ростове на улице Плиева произошел пожар в частном доме. Огонь вспыхнул 22 октября около 2:00.

Жильцы дома № 12 почувствовали запах гари и увидели пламя. Они сразу же вызвали пожарных. На место происшествия прибыли 20 человек на пяти специальных машинах. Огонь уже успел охватить площадь 100 квадратных метров. Лишь спустя три часа пожар удалось потушить.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в происшествии никто не пострадал. На данный момент устанавливается, что стало причиной пожара.
Фото: соцсети
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