В Ростове-на-Дону на набережной сгорела машина



На набережной Ростова-на-Дону сгорела машина. Пожар случился на улице Береговой, в районе дома № 31 25 августа.



Возгорание автомобиля произошло в половине седьмого вечера. Информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны. К приезду спасателей пламя уже охватило 5 квадратных метров площади автомобиля.



- На тушение огня ушло порядка 15 минут. К счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



На месте работала бригада из десяти спасателей и двух единиц техники. Причина возгорания устанавливается.