Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону на набережной сгорела машина

В Ростове-на-Дону на набережной сгорела машина
На набережной Ростова-на-Дону сгорела машина. Пожар случился на улице Береговой, в районе дома № 31 25 августа.

Возгорание автомобиля произошло в половине седьмого вечера. Информация о происшествии поступила на пульт пожарной охраны. К приезду спасателей пламя уже охватило 5 квадратных метров площади автомобиля.

- На тушение огня ушло порядка 15 минут. К счастью, обошлось без пострадавших, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

На месте работала бригада из десяти спасателей и двух единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.