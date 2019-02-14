В Ростовской области вынесли приговор мужчине, жестоко избившему знакомого



В Азовском районном суде вынесли приговор мужчине, который жестоко избил знакомого. Бурдукова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



Инцидент произошел около 22 часов в доме в переулке Красном в Азове. Потерпевший возвращался домой. При себе у него была полученная в тот день пенсия. Встретивший его Бурдуков забрал у него деньги. Мужчины начали ссориться. Внезапно подсудимый стал избивать знакомого. Он несколько раз ударил его в грудь, по шее и предплечью. Пострадавший пытался убежать, но Бурдуков догнал и нанес ему еще один удар ногой по спине.



После этого несчастному удалось скрыться от нападавшего. Однако на следующее утро он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. В результате ему понадобилась операция.



На заседании мужчина полностью признал свою вину. Участники процесса сообщили, что решили конфликт мирным путем. Бурдуков оказал пострадавшему материальную помощь.



Подсудимого признали виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.