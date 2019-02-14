Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, жестоко избившему знакомого

В Ростовской области вынесли приговор мужчине, жестоко избившему знакомого
В Азовском районном суде вынесли приговор мужчине, который жестоко избил знакомого. Бурдукова обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел около 22 часов в доме в переулке Красном в Азове. Потерпевший возвращался домой. При себе у него была полученная в тот день пенсия. Встретивший его Бурдуков забрал у него деньги. Мужчины начали ссориться. Внезапно подсудимый стал избивать знакомого. Он несколько раз ударил его в грудь, по шее и предплечью. Пострадавший пытался убежать, но Бурдуков догнал и нанес ему еще один удар ногой по спине.

После этого несчастному удалось скрыться от нападавшего. Однако на следующее утро он почувствовал себя плохо и обратился к врачам. В результате ему понадобилась операция.

На заседании мужчина полностью признал свою вину. Участники процесса сообщили, что решили конфликт мирным путем. Бурдуков оказал пострадавшему материальную помощь.

Подсудимого признали виновным. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.