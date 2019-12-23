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На Дону вынесли приговор мужчине, избившему знакомого лопатой

На Дону вынесли приговор мужчине, избившему знакомого лопатой
В Ростовской области мужчина, избивший знакомого лопатой, отделался условным сроком. Приговор вынес Сальский городской суд.

Случай произошёл 14 сентября 2019 года. Обвиняемый поссорился со знакомым и в ходе конфликта схватил лопату. Рукоятью он нанёс мужчине четыре удара, которые повлекли средней тяжести вред здоровью. Пострадавший пролежал в больнице около месяца.

В отношении подозреваемого возбудили дело. Приговором суда ему назначили полтора года условно.

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