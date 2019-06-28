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В Ростове четырехлетний малыш отравился, выпив жидкость для розжига

В Ростове четырехлетний малыш отравился, выпив жидкость для розжига
В Ростове-на-Дону четырехлетний малыш отравился, выпив жидкость для розжига. Случай, едва не закончившийся трагедией, произошел 29 июня в доме на улице 2-я Воробьиная. Об этом сообщает DonDa.ru.

По данным издания, в тот день маленький мальчик ненадолго остался без присмотра взрослых. В этот момент он нашел бутылку с жидкостью для розжига и решил с ней поиграть. Часть содержимого он пролил, также он сделал несколько глотков жидкости. Сразу после этого ребенку стало плохо. Родители вызвали «скорую».

Медики сделали несовершеннолетнему промывание желудка. После этого ему оказали первую помощь. От госпитализации родители отказались.

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