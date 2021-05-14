В Гуково дотла сгорела бесхозная постройка

В Гуково сгорела бесхозная постройка. Происшествие случилось 17 мая около 17:30.Огонь вспыхнул на территории садоводческого товарищества «Энергия» на улице Четвертой. Пламя распространилось на 50 квадратных метров. Под угрозой находились соседние дома.Очевидцы происшествия почувствовали сильный запах дыма и сразу же вызвали на помощь пожарных. Приехавшие спасатели примерно за 10 минут ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.- Для тушения пожара привлекали пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.