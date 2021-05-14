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В Гуково дотла сгорела бесхозная постройка

В Гуково дотла сгорела бесхозная постройка

В Гуково сгорела бесхозная постройка. Происшествие случилось 17 мая около 17:30.

Огонь вспыхнул на территории садоводческого товарищества «Энергия» на улице Четвертой. Пламя распространилось на 50 квадратных метров. Под угрозой находились соседние дома.

Очевидцы происшествия почувствовали сильный запах дыма и сразу же вызвали на помощь пожарных. Приехавшие спасатели примерно за 10 минут ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал.

- Для тушения пожара привлекали пять человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

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