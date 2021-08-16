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В Ростове на чердаке жилого дома нашли гранату

В Ростове на чердаке жилого дома нашли гранату

В Ростове на чердаке трехэтажного жилого дома нашли гранату. Информацию о взрывоопасном предмете на улице 1-й Конной Армии сообщили в ГУ МВД донского региона 18 августа.

Боеприпас на собственном чердаке обнаружили жильцы дома №10. Ради своей же безопасности о находке сразу же сообщили в полицию. По предварительным данным, это ручная оборонительная граната Ф-1.

Как сообщили правоохранители, здание оцепили. В доме провели проверку на наличие других взрывоопасных предметов.

Гранату времен Великой отечественной войны вывезут на полигон и обезвредят. Как она оказалась в жилом доме неизвестно.

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