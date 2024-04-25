В Ростове на Борко автомобилист сбил 23-летнего мотоциклиста

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростове на улице Борко автомобилист сбил мотоциклиста. Происшествие случилось 25 апреля.Предварительно, 33-летний мужчина ехал по дороге на «Омода С5». Автомобилист решил повернуть налево там, где это запрещено дорожной разметкой. В это время по проезжей части двигался парень на мотоцикле «Сузуки GSX-R1000». Столкновения избежать не удалось.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 23-летнего мотоциклиста доставили в больницу с травмами.