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В Ростове на Борко автомобилист сбил 23-летнего мотоциклиста

В Ростове на Борко автомобилист сбил 23-летнего мотоциклиста
В Ростове на улице Борко автомобилист сбил мотоциклиста. Происшествие случилось 25 апреля.

Предварительно, 33-летний мужчина ехал по дороге на «Омода С5». Автомобилист решил повернуть налево там, где это запрещено дорожной разметкой. В это время по проезжей части двигался парень на мотоцикле «Сузуки GSX-R1000». Столкновения избежать не удалось.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что 23-летнего мотоциклиста доставили в больницу с травмами.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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