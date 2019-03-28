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В Новочеркасске водитель легковушки сбил мотоциклиста с пассажиром

В Новочеркасске водитель легковушки сбил мотоциклиста с пассажиром
В Новочеркасске водитель легковушки сбил мотоциклиста с пассажиром. ДТП случилось 31 марта около 17:30, сообщает DonDay Новочеркасск.

Водитель «ЗАЗ Шанс» двигался по Харьковскому шоссе. В какой-то момент он решил повернуть налево. В это время навстречу ему на большой скорости ехал мотоциклист с пассажиром. Автомобилист не пропустил двухколесный транспорт и сбил его.

В результате ДТП два парня, находившихся на мотоцикле, получили травмы. Прибывшие врачи госпитализировали их.

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