Автомобилист на «Ниссане» сбил мотоциклиста в Ростовской области
В Батайске автомобилист на иномарке сбил пожилого мотоциклиста. Об этом сообщает Battime.
По словам очевидицы случившегося, само ДТП случилось 10 октября примерно в 16:30 на Горбатом мосту. Водитель на «Ниссане» двигался по дороге из Восточного микрорайона в центр города. Посреди пробки он не успел затормозить и сбил ехавшего перед ним автомобилиста.
Водитель двухколесного транспорта сильно ушибся, но автомобилист сам оказал ему необходимую помощь.