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Автомобилист на «Ниссане» сбил мотоциклиста в Ростовской области

Автомобилист на «Ниссане» сбил мотоциклиста в Ростовской области
В Батайске автомобилист на иномарке сбил пожилого мотоциклиста. Об этом сообщает Battime.

По словам очевидицы случившегося, само ДТП случилось 10 октября примерно в 16:30 на Горбатом мосту. Водитель на «Ниссане» двигался по дороге из Восточного микрорайона в центр города. Посреди пробки он не успел затормозить и сбил ехавшего перед ним автомобилиста.

Водитель двухколесного транспорта сильно ушибся, но автомобилист сам оказал ему необходимую помощь.

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