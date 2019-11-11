В Ростовской области мужчину приговорили к тюрьме за грабёж и угрозу убийством



В Ростовской области мужчине, обвиняемому в грабеже и угрозе убийством, вынесли приговор. Красносулинский районный суд назначил ему три года и шесть месяцев колонии строгого режима.



Александр Л. 23 февраля 2019 года познакомился с мужчиной, с которым стал распивать спиртное. В ходе застолья он узнал, что новый знакомый недавно продал квартиру и располагает большой суммой денег. Приятели поехали на такси в Зверево, где пошли в пивной ларёк. Купив выпивку, они вышли на улицу. Как только мужчины оказались в тёмном закоулке, Александр напал на знакомого. Он несколько раз ударил его по лицу, и тот упал. Порывшись в карманах у своей жертвы, грабитель забрал 140 тысяч рублей.



Следующий случай произошёл спустя два месяца. Как рассказала потерпевшая, к её порогу заявился бывший сожитель её матери. Мужчина был пьян, и женщина стала выгонять его. Тот схватил топор и стал кидаться на неё, материться и говорить, что убьёт её. Перепуганная хозяйка дома смогла закрыть двери и вызвала полицию.



В отношении Александра Л. возбудили дело по статьям «Грабёж» и «Угроза убийством». Приговором Красносулинского районного суда ему назначили три года и шесть месяцев колонии строгого режима.