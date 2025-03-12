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В Ростове мужчина, устроивший массовое ДТП, почувствовал себя плохо за рулем

В Ростове мужчина, устроивший массовое ДТП, почувствовал себя плохо за рулем
В Ростове мужчина, устроивший массовое ДТП, почувствовал себя плохо за рулём. Инцидент произошёл ночью 11 марта в Железнодорожном районе.

По словам очевидцев, водитель автомобиля Haval выехал со двора дома на улице Тружеников, 39/3 и врезался в несколько припаркованных машин. Затем он проехал ещё несколько метров и остановился у супермаркета. Выйдя из автомобиля, он закрыл его и скрылся с места происшествия. Позже в машине был обнаружен пистолет.

Однако скрыться ему не удалось. Как сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, водителя нашли. Оказалось, что ему стало плохо за рулём, из-за чего он и совершил аварию.
Фото: соцсети
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