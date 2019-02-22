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В Ростове водителю во время движения стало плохо — произошло массовое ДТП

В Ростове водителю во время движения стало плохо — произошло массовое ДТП
Массовое ДТП произошло в Ростове из-за того, что одному из водителей стало плохо. Инцидент случился около 8:30 на улице Шеболдаева.
По предварительным данным, водитель «Тойоты» неожиданно почувствовал себя плохо.

- Он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с двумя машинами, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

На место происшествия приехала карета скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину. Предположительно, у него случился сердечный приступ.

В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.

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