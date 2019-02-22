В Ростове водителю во время движения стало плохо — произошло массовое ДТП



Массовое ДТП произошло в Ростове из-за того, что одному из водителей стало плохо. Инцидент случился около 8:30 на улице Шеболдаева.

По предварительным данным, водитель «Тойоты» неожиданно почувствовал себя плохо.



- Он потерял контроль над автомобилем и столкнулся с двумя машинами, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



На место происшествия приехала карета скорой помощи. Медики госпитализировали мужчину. Предположительно, у него случился сердечный приступ.



В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.



