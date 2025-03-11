В Ростове мужчина устроил массовое ДТП и скрылся

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В Ростове-на-Дону автомобилист устроил массовое ДТП. Авария случилась в ночь на 11 марта.Как сообщает DonDay со ссылкой на владелицу поврежденного авто, водитель Haval выехал со двора дома по адресу: Тружеников, 39/3 и столкнулся с припаркованными машинами. После этого автомобиль проехал несколько метров и остановился у супермаркета. После водитель вышел из машины и закрыл ее. Потом он скрылся с места происшествия.По словам очевидцев, в результате ДТП мужчина получил травму головы. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД и полиции. Позже владелец автомобиля приехал, чтобы открыть полицейским машину.После аварии водитель не выходил на связь с пострадавшими автовладельцами.