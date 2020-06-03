В Ростове мужчина умер в подъезде многоэтажки, за весь день не дождавшись помощи
В подъезде обычной ростовской многоэтажки скончался мужчина. Трагический случай произошёл на улице Еременко 3 июня.
По словам жительницы дома № 85/1, рано утром она увидела под окнами дома автомобиль скорой помощи. Вскоре спецмашина уехала, а через несколько минут подъехал реанимобиль, пишет DonDay.ru.
- На часах было примерно половина седьмого утра, - рассказала изданию ростовчанка. – Через 20-25 минут я вышла из своей квартиры на пятом этаже и встретила медиков. Они направлялись к выходу. В это время в дальней части коридора на карачках стоял мужчина. Ему явно было плохо. Он пытался открыть дверь запасного выхода. Я еще подумала, что медики пошли за носилками или за каким-то препаратом. Когда спустилась вниз, машины «скорой» во дворе уже не было.
Об этом девушка рассказала своей маме. Жильцы решили немного подождать, но время шло, мужчина уже лежал в коридоре. Около 10 часов утра соседка ещё раз вызвала «скорую» и позвонила в полицию. Врачи прибыли примерно через час. К этому времени мужчина едва мог говорить. Вместо слов выходило невнятное мычание. Жильцам показалось, что он отказывается ехать в больницу. Медики подсунули ему подписать бумагу. Но тот ничего не соображал, говорил непонятно и пытался ползти к выходу.
- Работники неотложки ушли, оставив его. Я так поняла, что он подписал это бланк. Уходя, они недовольно обсуждали, что он им его помял, - добавила девушка.
По словам жильцов, мужчина не был похож на бездомного. Он был нормально одет, с аккуратно подстриженной бородой. Никто из жильцов дома его не знал. Кто-то из соседей сказал, что с раннего утра он лежал на первом этаже. На пятый его подняли медики, приезжавшие на реанимобиле. При себе у него был паспорт. Так ростовчане узнали, что мужчине было 49 лет…
Несчастный весь день так и пролежал в коридоре. Около 16 часов, по словам соседей, он ещё подавал признаки жизни. А уже примерно в 17:30 мужчина не дышал.
- Мы снова вызвали «скорую». Приехали они очень быстро. Но медикам лишь оставалось зафиксировать смерть человека, - рассказала ростовчанка.
К вечеру в подъезде появился полицейский. Он опросил соседей. Тело скончавшегося мужчины увезли только ближе к 23 часам.