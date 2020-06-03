В Ростове мужчина умер в подъезде многоэтажки, за весь день не дождавшись помощи

В подъезде обычной ростовской многоэтажки скончался мужчина. Трагический случай произошёл на улице Еременко 3 июня.По словам жительницы дома № 85/1, рано утром она увидела под окнами дома автомобиль скорой помощи. Вскоре спецмашина уехала, а через несколько минут подъехал реанимобиль, пишет DonDay.ru.Об этом девушка рассказала своей маме. Жильцы решили немного подождать, но время шло, мужчина уже лежал в коридоре. Около 10 часов утра соседка ещё раз вызвала «скорую» и позвонила в полицию. Врачи прибыли примерно через час. К этому времени мужчина едва мог говорить. Вместо слов выходило невнятное мычание. Жильцам показалось, что он отказывается ехать в больницу. Медики подсунули ему подписать бумагу. Но тот ничего не соображал, говорил непонятно и пытался ползти к выходу.По словам жильцов, мужчина не был похож на бездомного. Он был нормально одет, с аккуратно подстриженной бородой. Никто из жильцов дома его не знал. Кто-то из соседей сказал, что с раннего утра он лежал на первом этаже. На пятый его подняли медики, приезжавшие на реанимобиле. При себе у него был паспорт. Так ростовчане узнали, что мужчине было 49 лет…Несчастный весь день так и пролежал в коридоре. Около 16 часов, по словам соседей, он ещё подавал признаки жизни. А уже примерно в 17:30 мужчина не дышал.К вечеру в подъезде появился полицейский. Он опросил соседей. Тело скончавшегося мужчины увезли только ближе к 23 часам.