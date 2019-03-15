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В Ростове мужчина погиб, пытаясь забраться через окно к своей девушке

В Ростове мужчина погиб, пытаясь забраться через окно к своей девушке
Житель Ростова погиб в результате падения с высоты. По словам очевидцев происшествия, мужчина пытался через окно забраться в квартиру своей девушки.

Трагический случай произошёл на улице Киргизской 18 марта. По предварительным данным, ростовчанин в состоянии опьянения поднимался по внешней стене дома. На высоте второго этажа он сорвался вниз.

Свидетели случившегося вызвали «скорую» и полицию. Однако мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.
- Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

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