В Ростове мужчина погиб, пытаясь забраться через окно к своей девушке



Житель Ростова погиб в результате падения с высоты. По словам очевидцев происшествия, мужчина пытался через окно забраться в квартиру своей девушки.



Трагический случай произошёл на улице Киргизской 18 марта. По предварительным данным, ростовчанин в состоянии опьянения поднимался по внешней стене дома. На высоте второго этажа он сорвался вниз.



Свидетели случившегося вызвали «скорую» и полицию. Однако мужчина скончался на месте происшествия до приезда медиков.

- Обстоятельства происшествия сейчас выясняются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

